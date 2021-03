Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fiat beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen in der Heilbronner Karmeliterstraße geparkten Fiat Panda. Der Wagen stand in der Zeit zwischen 17 Uhr am Donnerstagabend und 6.20 Uhr am nächsten Morgen am Fahbahnrand. Als der Besitzer am Freitagmorgen zu seinem Auto kam, bemerkte er eine Delle am rechten Radlauf. Dadurch ließ sich die Beifahrertüre des Fiats nicht mehr öffnen. Vermutlich war eine unbekannte Person im angegebenen Zeitraum mit ihrem Auto von der Weinsbergerstraße kommend die Karmeliterstraße entlanggefahren und an dem Panda hängengeblieben. Anstatt den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro beim Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07131 1042500 vom Polizeirevier Heilbronn entgegengenommen.

