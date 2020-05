Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht!

Hinzweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Dienstag zur Mittagszeit ist es in Hinzweiler zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein PKW Fahrer an die nun beschädigte Bruchsteinmauer gefahren ist und sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter 06382-911-0.

