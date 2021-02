Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Demonstration in Parchim verlief friedlich - zweite Protestaktion war nicht angemeldet

Parchim (ots)

Eine Demonstrationen am späten Sonntagnachmittag in Parchim verlief aus Sicht der Polizei störungsfrei und friedlich. 85 Personen hatten an einem Aufzug teilgenommen, der sich durch die Stadt bewegte. Der Aufzug unter dem Motto: "Spazieren gegen die Unverhältnismäßigkeit der politischen Maßnahmen in der Corona-Strategie " wurde von der Polizei begleitet und endete nach gut einer Stunde in der Innenstadt. Im Zuge der Demonstration kam es zu zeitweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Überdies hat die Polizei am späten Sonntagnachmittag eine etwa 50-köpfige Personengruppe in Parchim (Wiesengrund) festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um eine nicht angemeldete Versammlung handelte. Mehrere Personen trugen keine Mund- Nasenbedeckung. Beim Eintreffen der Polizei löste sich diese Gruppierung teilweise selbstständig auf. Die Polizei stellte die Identität von insgesamt 31 Personen fest und nahm gegen sie Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf. Zudem sprach die Polizei gegen 18 auswärtige Teilnehmer dieser Gruppe Platzverweise für die Stadt Parchim aus.

