Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg: Anruf falscher Polizeibeamter - 10.000 Euro übergeben

Korbach (ots)

Am Freitagmittag, 05.02.2021, kam es im Raum Battenberg zu einem Betrug durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte". Gegen Mittag erhielt ein älterer Mann einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Diese gab an, seine Tochter hätte einen Verkehrsunfall gehabt, bei der eine weitere Person zu Tode kam. Um weitere Strafverfahren von ihr abzuwenden, wurde ein Betrag von 30.000 Euro gefordert. Das Geld sollte an den Hinterbliebenen Ehemann gezahlt werden. Da der 90-Jährige aber so viel Geld nicht zu Hause hatte, gab sich die Anruferin auch mit einem geringeren Geldbetrag in Höhe von 10.000 Euro zufrieden. Es wurde ein Treffpunkt für die Geldübergabe in der Nähe des Wohnortes des Mannes vereinbart. Dort wurde das Geld kurze Zeit später an eine männliche Person übergeben. Die Person machte bei der Geldübergabe den Eindruck als würde sie weinen. Der 90-Jährige sprach ihr sein Beileid aus und übergab das Geld in einem Umschlag an den vermeintlich Hinterbliebenen Ehemann. Anschließend ging er zurück in seine Wohnung. Da dem 80-Jährigen eine Schweigepflicht bis 18 Uhr auferlegt worden war und er bis zu dieser Uhrzeit niemandem davon erzählen sollte, rief er auch erst nach 18:00 Uhr bei seiner Tochter an, um sich nach dem Unfall zu erkundigen. Dort viel der Betrug auf und die Polizei wurde verständigt.

Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm, schwarze Basecap, schwarze Jacke, schwarze Hose, dunkle Schuhe, weiße FFP2 -Maske, Hochdeutsch, deutsches Aussehen.

Die Polizei fragt, wer hat die Geldübergabe beobachtet und kann Angaben machen, aus welcher Richtung die Person kam oder hat Beobachtungen zu einem Fahrzeug gemacht. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Die Polizei warnt Senioren vor dieser Betrugsmasche und bittet Angehörige älterer Menschen, diese diesbezüglich zu sensibilisieren:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. WICHTIG: Beenden Sie das vorige Telefonat unbedingt durch Auflegen und wählen erst dann die 110.

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell