Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 44 Räder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Umgehungsstraße zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete die Räder von insgesamt 11 Neuwagen, in dem die Täter die Fahrzeuge aufbockten, die Räder demontierten und die Fahrzeuge auf Backsteinen wieder abstellten. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von circa 26.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise auf die Täterschaft, das zwangsweise größere Fahrzeug zum Transport der entwendeten Räder oder Verbleib des Stehlgutes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Nummer 07031/132500 zu melden.

