POL-LB: Einbruch in Zweifamilienhaus in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich am Samstag gegen 18.00 Uhr ein Einbrecher über eine Terrassentüre Zugang zu einem Zweifamilienhaus in der Hinterweiler Straße verschafft hatte, durchsuchte er dort die Räume und Schränke und flüchtete anschließend ohne Diebesgut. Der Sachschaden an der Türe kann noch nicht beziffert werden.

