Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Kaminbrand im Dinkelweg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, rückte die Freiwillig Feuerwehr Leonberg mit insgesamt 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen in den Dinkelweg in Höfingen aus, nachdem es dort zu einem Kaminbrand gekommen war. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen kam es aus noch unbekannter Ursache zu einer Funkenbildung im Bereich der Stromleitung, die über dem Dach des betreffenden Hauses verläuft. Hierauf fing der Kamin Feuer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der zuständige Stromversorger wurde informiert und überprüfte die Stromleitungen.

