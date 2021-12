Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag suchte ein noch unbekannter Täter die Biegelstraße in Weissach heim. Dort stand zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr ein Seat ordnungsgemäß im Einmündungsbereich zur Mörikestraße. Der Unbekannte zerkratzte nahezu die gesamte Fahrerseite des Seat, so dass ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich zu melden.

