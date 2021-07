Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 1. Juli 2021, ereignete sich gegen 6:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Almsloher Straße, Einmündungsbereich der Autobahnabfahrt, in Ganderkesee.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hatten befuhr mit seinem Ford die Bundesautobahn 28 und verließ diese an der Ausfahrt Ganderkesee. An der Einmündung zur Almsloher Straße bog er nach links in Richtung Elmeloh ab und übersah einen von links kommenden, bevorrechtigten VW. Dieser wurde von einem 44-jährigen Fahrer aus Bremen gelenkt.

Beide Unfallbeteiligte blieben bei dem darauffolgenden Zusammenstoß unverletzt.

Die Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie im Nachhinein nicht mehr fahrbereit waren. Die Sachschäden wurden auf 12.000 Euro geschätzt.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell