Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche Räuber auf frischer Tat festgenommen - Ratingen - 2111154

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (28. November 2021) nahm die Polizei zwei jugendliche Räuber (16 und 17 Jahre alt) auf der Balcke-Dürr-Allee in Ratingen auf frischer Tat fest. Die Täter hatten zuvor einem 38-Jährigen die Zigaretten geraubt und im Anschluss einen 58-Jährigen durch mehrere Schläge so sehr verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen die Jugendlichen ein und übergaben diese im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten.

Das war geschehen:

Gegen 04:00 Uhr informierte ein 38-jähriger Düsseldorfer die Polizei, nachdem er zuvor von zwei unbekannten jungen Männern am Ostbahnhof in Ratingen geschlagen und seiner Schachtel Zigaretten beraubt worden war. Noch während der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Räubern meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei und gab an, dass es zu einem weiteren Raubdelikt gekommen sei.

Die jugendlichen Täter hätten am Ostbahnhof einen 58-jährigen Mann überfallen und seien nun erneut flüchtig.

Der 58-jährige Ratinger gab gegenüber den vor Ort eingesetzten Polizeibeamten an, dass zwei Jugendliche die Herausgabe von Bargeld und seines Mobiltelefons gefordert hätten. Als der Ratinger dies verweigert habe, sei er mehrfach ins Gesicht geschlagen sowie getreten worden. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der 58-Jährige wurde durch den Überfall so schwer verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung durch die hinzugezogenen Rettungssanitäter in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung konnte auf der Straße Balcke-Dürr-Allee im Rahmen der Fahndung nur wenige Minuten später zwei Personen antreffen, die aufgrund der guten Personenbeschreibung des 38-jährigen Geschädigten als Tatverdächtige identifiziert werden konnten.

Die Beamten stellten bei den 16 und 17 Jahre alten Düsseldorfern die zuvor von dem 38-Jährigen geraubte Zigarettenpackung sicher und nahmen die polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Jugendlichen vorläufig fest.

Die Beamten leiteten wegen des vollendeten Raubes zum Nachteil des 38-jährigen Düsseldorfers sowie wegen des versuchten Raubes und einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des 58-jährigen Ratingers gleich mehrere Strafverfahren gegen die Jugendlichen ein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei den augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und auf der Polizeiwache Ratingen durchgeführt. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell