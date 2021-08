Polizei Bochum

POL-BO: Folgenreicher Unfall auf der Holsterhauser Straße: Eine verletzte Person und etwa 26.000 Euro Schaden!

Herne / Castrop-Rauxel (ots)

Am 30. August, kurz vor 14 Uhr, ist es in Herne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Bilanz: eine verletzte Person, drei beteiligte Autos und hoher Sachschaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 28-jährige Hernerin mit ihrem Wagen die Gräffstraße. An der Einmündung bog sie nach links auf die Holsterhauser Straße in Fahrtrichtung Wanne ab und kollidierte hierbei mit einem von rechts kommenden 70-jährigen Autofahrers aus Castrop-Rauxel. Durch die Kollision drehte sich der Wagen der Frau und stieß gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Fahrer dieses Wagens, ein 67-jähriger Herner, war zu diesem Zeitpunkt auf der Holsterhauser Straße in Richtung Westring unterwegs.

Bei dem Unfall wurde der 67-Jährige leicht verletzt. Ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro entstand. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Den genauen Unfallhergang ermittelt nun das Bochumer Verkehrskommissariat. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall machen können, mögen sich bitte an die Verkehrsermittler unter der Rufnummer 0234 909-5206 wenden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell