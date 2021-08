Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (35) nach Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall in Bochum-Riemke am gestrigen Montag, 30. August, ist ein 35-jähriger Radfahrer aus Bochum schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Stand fuhr der Bochumer gegen 18.15 Uhr auf dem Radweg der Herner Straße in Richtung Herne. In Höhe der Unterführung der A 43 verlor er beim Abbremsen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 35-Jährigen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Ermittlungen des Bochumer Verkehrskommissariats dauern an.

