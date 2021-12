Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Baustellencontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 17.00 Uhr und Montag 06.50 Uhr trieben bislang unbekannte Einbrecher auf einer Baustelle in der Hertichstraße in Eltingen ihr Unwesen. Die Täter machten sich an zwei Containern zu schaffen. Sie knackten die Schlösser, mit denen die Container gesichert waren, und stahlen aus beiden zumeist akkubetriebene Werkzeuge und Maschinen. Sie dürften rund 30 Geräte erbeutet haben. Der Wert des Diebesguts wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

