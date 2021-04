Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Anhänger löst sich

Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin am Montag in Heidenheim zu.

Gegen 18 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Golf in der Hölderlinstraße. An dem Pkw war ein Anhänger befestigt. Der löste sich während der Fahrt, rollte bergab und stieß gegen eine Fußgängerin. An einem Zaun blieb der Anhänger stehen. Die Frau trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte die 54-Jährige in eine Klinik. Den Sachschaden an dem Zaun schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro.

