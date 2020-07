Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: POL-LG: ++ Einbrecher gestellt ++ Einbruchsdiebstahl in PKW ++ Trunkenheitsfahrten ++ Fahndungserfolg nach Fahrzeugkomplettentwendung ++

Lüneburg (ots)

+++ Landkreis Lüneburg +++

Lüneburg - jungen Mann in Gewahrsam genommen - Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung Nach einem Vorfall in einem Stadtbus im Bereich des Bahnhofvorplatzes in den Morgenstunden des 06.07.20 musste die Polizei einen 19 Jahre alten Lüneburger vorsorglich in Gewahrsam nehmen und ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und Körperverletzung. Der junge Mann hatte gegen 06:30 Uhr unvermittelt einem 61 Jahre alten anderen Fahrgast mit der Faust auf den Oberkörper geschlagen, ihn geschubst und getreten. Als alarmierte Polizeibeamte vor Ort eintrafen, versuchte der 19-Jährige sich zu entfernen. Dabei schlug der Mann auch nach den Beamten und wurde unter Widerstand zu Boden gebracht. Er wurde nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Lüneburg in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Kollision dreier Fahrzeuge - drei Leichtverletzte Zu einer Kollision dreier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 05.07.20 in der Dahlenburger Landstraße - Einmündung Pulverweg. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi aus dem Landkreis Rotenburg hatte gegen 11:30 Uhr beim Einbiegen in den Pulverweg einen 64 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Up übersehen. Der VW wurde gegen einen weiteren Pkw Audi eines 58-Jährigen geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.500 Euro.

Betzendorf - Pkw aufgebrochen - EDV-Geräte und Bilder gestohlen Einen auf einem Hinterhof im Immenhopp abgestellten Pkw Mercedes brachen Unbekannte in der Nacht zum 05.07.20 auf. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und erbeuteten EDV-Geräte sowie Bilder, so dass ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Geldbörse aus Pkw gestohlen Aus einem Im Kuhreiher abgestellten Pkw stahlen Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 05.07.20 eine Geldbörse. Dabei nutzten die Täter gegen 17:40 Uhr eine günstige Gelegenheit und entfernten sich mit einem grauen Kleinwagen über einen Feldweg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

+++ Landkreis Lüchow-Dannenberg +++

Lüchow - Trunkenheit im Straßenverkehr Nach einer zivilrechtlichen Streitigkeit konnte ein 55-jähriger Verursacher am Sonntag, den 05.07.2020, gegen 14:00 Uhr, auf einem Fahrrad an der Dannenberger Straße in Höhe der Einmündung zur Hindenburgstraße durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Bei dem Verursacher konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,52 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Amt Neuhaus OT Vockfey - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren ohne Pflichtversicherung Am späten Sonntagabend konnte ein 16-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades gegen 23:45 Uhr in einem Ortsteil von Amt Neuhaus angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis steht und das Kleinkraftrad nicht den erforderlichen Versicherungsschutz besitzt. Dem jugendlichen Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

+++ Landkreis Uelzen +++

Uelzen - Einbruch in Bürogebäude - Einbrecher gestellt und vorläufig festgenommen Zu einem Einbruch in ein Bürogebäude kam es in den Nachstunden des 05.07.2020 auf den 06.07.2020 in der St.-Viti-Straße in Uelzen. Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde gegen 00:00 Uhr ein lauter Knall in der unmittelbaren Umgebung seiner Wohnanschrift wahrgenommen. Dieser informierte daraufhin umgehend die Polizei. Die alarmierte Polizei konnte eine männliche Person, welche sich noch im Bürogebäude befand, feststellen. Die männliche Person kletterte nach Ansprache der eingesetzten Beamten aus einem der dortigen Fenster und konnte durch die Beamten kontrolliert werden. Der 51-jährige Täter aus Bad Bevensen wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeikommissariat Uelzen zugeführt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Beschuldigte im Bürogebäude mehrere Türen und ein Außenfenster zerstört hat, sowie Lebensmittel und Getränke verzehrte. Dem Beschuldigten hat sich nun wegen eines Einbruchsdiebstahls zu verantworten.

Rosche - Fahndungserfolg nach einer Fahrzeugkomplettentwendung Zu einer Fahrzeugkomplettentwendung eines PKW der Marke Ford kam es am Sonntag, den 05.07.2020, gegen 17:30 Uhr, in der Ortschaft Rosche. Der Geschädigte hatte seinen PKW zufälligerweise auf dem Heimweg in der Bodenteicher Str. in Höhe der Einmündung zur Kurze Str. erkannt und umgehend die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung konnte der entwendete PKW durch Polizeikräfte von dem Polizeikommissariat Lüchow und Polizeikräfte aus der Hansestadt Salzwedel kurz hinter der Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt festgestellt werden. Der 54-jährige Fahrzeugführer aus der Einheitsgemeinde Bienenbüttel wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeikommissariat Uelzen zugeführt. Gegen den Beschuldigten werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Uelzen Zu gleich zwei Trunkenheitsfahrten kam es am Sonntagmittag im Stadtgebiet der Hansestadt Uelzen. Gegen 11:20 Uhr kontrollierten die Beamten ein Kleinkraftrad in der Straße Neu Ripdorf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist. Zudem verläuft ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin und ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,86 Promille. Gegen 13:40 Uhr wurde ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeug in der Hochgraefestraße kontrolliert. Eine Überprüfung des Fahrzeugführers ergab, dass dieser das Elektrokleinstfahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hat. Ein Drogenschnelltest verläuft positiv auf THC. Gegen die männlichen Fahrzeugführer werden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Suderburg / Stadensen - Gespann verunfallt im Suderburger Kreisverkehr In den Morgenstunden des 06.07.2020 kam es im Suderburger Kreisverkehr auf der Bundesstraße 4 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 06:30 Uhr fuhr ein Gespann (Traktor und zwei Anhänger) in den Suderburger Kreisverkehr aus Richtung Breitenhees kommend ein. Aufgrund eines Bremsfehlers schob sich der zweite Anhänger auf den vorderen Anhänger auf. In Folge dessen kippte der vordere Anhänger nach rechts um und eine größere Menge an Kartoffeln verteilte sich auf der Bundesstraße und im dortigen Fahrbahnbegleitgrün. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Verkehr aus Richtung Süden kommend wird über die Kreisstraße 14 nach Stadensen abgeleitet. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch an. +++ s. Foto der Polizei Uelzen +++

Ebstorf - Sachbeschädigung durch Steinwurf an einer Schaufensterscheibe In der Nacht vom 05.07.2020 auf den 06.07.2020 wurde eine Schaufensterscheibe eines in der Uelzener Str. ansässigen landwirtschaftlichen Betriebes durch einen Steinwurf zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Ebstorf, Tel.: 05822-947920, entgegen.

Ebstorf - Verkehrsunfallflucht am Wochenende Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am vergangenen Wochenende an der Bahnhofstraße in Ebstorf gekommen. Dort wurde der geparkt stehende PKW der Geschädigten durch eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Ebstorf, Tel.: 05822-947920, entgegen.

