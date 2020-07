POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI LÜneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04./05.07.20 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

- Landkreis Lüneburg -

Einbrüche

Ein unbekannter Täter hebelte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße In der Süßen Heide in Lüneburg auf und gelangte ins Innere des Hauses. Der Täter durchwühlte mehrere Räume und versuchte erfolglos mit einer Axt ein Wertgelass zu öffnen. Der Täter verließ das Haus in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter auf einem Reitturniergelände in der Westergellerser Heide in ein als Sattelkammer genutztes Zelt ein und brachen dort 6 Spinde auf. Es wurde hochwertiges Reitzubehör entwendet.

Lack zerkratzt

Im Lüneburger Stadtgebiet wurde von mehreren Pkw der Lack zerkratzt. Am Samstag gegen 19:30 Uhr wurde im Nahbereich eines zerkratzten Mercedes in der Wandfärberstraße ein 41-jähriger Lüneburger angetroffen. Er hat in der Vergangenheit in diversen Fällen den Lack von geparkten Pkw zerkratzt.

Außenspiegel abgetreten

Am Sonntag gegen 06:15 Uhr traten zwei männliche Täter in der Peter-Schulz-Straße in Lüneburg mehrere Außenspiegel von geparkten Pkw ab. Einer der Täter wurde von der Polizei gestellt. Es handelt sich um einen amtsbekannten, aus Polen stammenden 18-Jährigen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Samstag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die Lüneburger Umgehungsstraße in Fahrtrichtung Hamburg. An der Anschlussstelle Nord kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Rausch ausgeschlafen

Am Freitag gegen 10:30 Uhr lag ein 44-jähriger Mann mit heruntergelassener Hose vor einem Geschäft Am Sande in Lüneburg. Er reagierte aggressiv auf die eingesetzten Polizeibeamten. Er trat und spuckte nach ihnen. Er wurde in Gewahrsam genommen und schlief seinen Rausch in einer Polizeizelle aus. Er pustete 3,41 Promille.

Häusliche Gewalt

Am Samstag gegen 03:20 Uhr schlug ein 45-jähriger Syrer in der gemeinsamen Wohnung im Schaperdrift in Lüneburg seiner 37-jährigen schwangeren Ehefrau gegen den Oberarm und den Hals. Er pustete über 2 Promille und wurde der Wohnung für mehrere Tage verwiesen. Bereits ca. 5 Stunden später kehrte der Mann zurück zu seiner Wohnung und schlug seiner Frau mit der Hand ins Gesicht. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen ihn in Gewahrsam.

Litfaßsäule beschädigt

Am Samstag gegen 20:45 Uhr kletterte ein amtsbekannter 22-jähriger Mann auf eine Litfaßsäule in der Sülztorstraße in Lüneburg. Er riss einen großen Teil der Plakatierung herunter. Danach kletterte auf einen Baum. Als er die alarmierten Polizeibeamten wahrnahm, kletterte er herunter und wollte sich entfernen. Die Beamten vereitelten die Flucht. Der Mann setzte sich zur Wehr, wurde aber überwältigt und zur Polizeiwache verbracht.

Jugendlicher im Drogenrausch

Am Samstag gegen 22:00 Uhr wurde ein 15-Jähriger auf einem Spielplatz in Deutsch Evern von der Polizei aufgegriffen. Er stand deutlich unter Drogeneinfluss. Er lebt in einer Lüneburger Jugendeinrichtung. Die Polizei brachte ihn zurück. Er verließ die Einrichtung allerdings gleich wieder und wurde erneut von der Polizei gestellt. Hierbei leistet er Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten.

Graffitisprayer gestellt

Am Sonntag gegen 05:15 Uhr wurden an dem Treidelpfad an der Ilmenau im Bereich der Goseburgstraße in Lüneburg 4 Graffitisprayer von einem Zeugen beobachtet. Als der Zeuge sie ansprach, flohen die Täter in Richtung Innenstadt. 2 von ihnen wurden von der Polizei gestellt. Bei den Tätern handelt es sich um 2 Brüder im Alter von 20 und 22 Jahren aus dem Landkreis Diepholz. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Sachbeschädigung und Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden von einem Grundstück in Hitzacker das vordere Kennzeichen eines Pkw sowie 3 Fahnen von einem Fahnenmast entwendet. Der / Die Täter beschädigten darüber hinaus mehrere LED-Solarbodenleuchten. Der Schaden liegt bei 180,00 Euro.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag wurde kurz vor Mitternacht auf der B191 bei Dannenberg ein LKW kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten bei dem 39-jährigen Kraftfahrzeugführer eine AAK von 1,60 Promille fest. Den Mann erwartet ein Strafverfahren, der Führerschein wurde eingezogen.

Nötigung und Beleidigung

Ein 18-jähriger Heranwachsender torkelte am Sonntag, kurz nach Mitternacht, in Dannenberg auf einer Straße herum. Als ein heranfahrendes Auto diesen durch Hupen aufforderte die Fahrbahn zu verlassen trat er gegen die Fahrertür des Pkw. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Heranwachsende sowohl die Polizeibeamten als auch anwesende Rettungssanitäter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Den Heranwachsenden erwarten nun mehrere strafverfahren.

- Landkreis Uelzen -

Kontrollen in der Innenstadt

Mehrere Gaststätten in der Innenstadt wurden durch die Polizei hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Abstandsregeln in der Samstagnacht zwischen 00.15 und 01.00 Uhr kontrolliert. Die Gaststätten waren teilweise so stark besucht, dass ein Einhalten der Abstandsregeln nicht mehr möglich war. Die Betreiber der Gaststätten wurden aufgefordert, Sorge dafür zu tragen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Dem wurde nach Eindringlichen Gesprächen auch nachgekommen.

Trunkenheitsfahrt am frühen Morgen

Am Samstagmorgen um gegen 09.00 Uhr wurde durch eine Polizeistreife ein polnisches Baustellenfahrzeug in Oldenstadt kontrolliert. Hierbei fiel bei dem 45- jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Versuchter Automatenaufbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten zwei unbekannte männliche Personen einen Zigarettenautomaten vor einem Waffengeschäft an der Esterholzer Straße aufzubrechen. Die Täter wurden von einer Anwohnerin in der Zeit von 00.00 Uhr bis 01.00 Uhr bei der Tatausführung beobachtet. Offenbar hatten die Täter ein Fahrrad vor dem Automaten abgestellt und taten so, als würden sie das Fahrrad reparieren, während sie zwischenzeitlich versuchten, den Automaten aufzubrechen. An dem Automaten entstand Sachschaden in Höhe von 150 EUR. Zigaretten konnten durch die Täter nicht erlangt werden. Das Fahrrad der Marke Kreidler wurde durch die Polizei sichergestellt.

PKW überschlägt sich auf der B 191 zwischen Breitenhees und Weyhausen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen kam es am Samstagnachmittag um 15.39 Uhr. Ein PKW mit 2 männlichen Fahrzeuginsassen im Alter von 30 und 31 Jahren befuhren die B 191 aus Eschede kommend in Richtung Breitenhees. Offenbar aufgrund von Übermüdung des Fahrers kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dann und blieb im angrenzenden Wald auf dem Dach liegen. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von 12.000 EUR. Die verletzten Fahrzeuginsassen wurden zur Versorgung in das Helios Klinikum Uelzen verbracht. Auch der Rettungshubschrauber aus Uelzen war an der Unfallstelle im Einsatz.

Sachbeschädigung in Bad Bevensen

Am Samstagmorgen zwischen 04.30 Uhr und 04.45 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen in der Lüneburger Straße in Bad Bevensen. Unbekannte, vermutlich alkoholisierte Kneipengänger, warfen mit einer Bierflasche gegen die Fenster eines Juveliergeschäftes. Zudem wurden mehrere Pflanzen aus einem Blumenkübel herausgerissen. Die Täter hatten sich offenbar in einer Kneipe an der Straße "Im Hagen" aufgehalten und waren dort beim Verlassen des Lokals durch lautes Geschrei aufgefallen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 EUR

