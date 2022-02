Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage - Sachbeschädigung an Garagentor

Goslar (ots)

In der Zeit von Donnerstag, d. 27. Januar 2022, ca. 20.00 Uhr, bis Sonnabend, d. 29.Januar 2022, gegen 15.00 Uhr, beschädigte bislang unbekannter Täter ein Garagentor in der Straße Unter den Buchen Nr. 8 in Braunlage. Es handelt sich um einen Komplex von 4 Garagen, wobei das Tor der rechten Garage beschädigt worden ist. Die Beschädigung befindet sich in Höhe des sogenannten Torknaufs, wobei das Schadensbild einen Einbruchsversuch ausschließt. Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher der Beschädigung an dem Garagentor geben kann, teile seine Beobachtungen bitte der Polizei in Braunlage über die Festnetznummer 05520 - 93260 mit.

Jach, EPHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell