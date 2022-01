Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 31.01.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 30.01.22 werden 6 Einbrüche in Gartenhäusern der Kleingartenkolonie an der B 243 in Seesen gemeldet. Durch den/die Täter werden die Gartenhäuser aufgehebelt und durchwühlt. Über das erlangte Diebesgut gibt es noch keine Erkenntnisse, da die Geschädigten dies erst genau überprüfen müssen. Der Tatzeitraum ist vom 28.01.22 - 30.01.22. Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Langelsheim

In der Nacht vom 29.01. - 30.01.22 entwenden unbekannte Täter in der Neuwallmodener Straße in Bodenstein einen im Boden verankerten Zigarettenautomat. Der Metallpfosten unterhalb des Automaten wird durch die Täter durchtrennt. Sachschaden ca. 2000,- Euro. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell