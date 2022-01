Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Ortslage Torfhaus

Goslar (ots)

Am 30.01.2022, in der Zeit von 11.00 Uhr - 12.45 Uhr, wird durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken das hinter ihm stehende Fahrzeug, PKW, VW Golf aus Hannover im Frontbereich beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 1500 Euro. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Braunlage in Kontakt zu treten.

KC

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell