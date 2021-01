Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Glätteunfall im Hasportkreisel

Delmenhorst (ots)

Am 30.01.2021 gegen 20:45 Uhr kam es in der Annenheider Straße zu einem Glätteunfall. Demnach bremste eine 30-jährige Delmenhorsterin kurz vor dem Kreisel ihren Pkw Daimler ab, rutschte allerdings auf der winterglatten Fahrbahn in den Kreisverkehr hinein. Dort befand sich bereits ein 18-jähriger aus der Gemeinde Berne. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500EUR geschätzt.

