Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Personenkontrolle führt zum Auffinden von Marihuana

Neuwied (ots)

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Neuwied wurden in der Nacht von Dienstag, 14.04., auf Mittwoch, 15.04., gegen 00:30 Uhr, in der Friedrich-Rech-Straße in Neuwied zwei junge Männer einer Personenkontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnte durch die Beamten deutlicher Marihuana-Geruch wahrgenommen werden. Bei der folgenden Durchsuchung wurde bei einem der Männer ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

