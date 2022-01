Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PSt Braunlage vom 29.01.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B4/ B242 bei Braunlage

Am Freitag, dem 28.01.2022, kam es gegen 06:40 Uhr auf der B4/ B242 zwischen dem Abzweig Hohegeiß und Braunlage zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 24-Jähriger Goslaraner mit seinem PKW die B4/ B242 vom Abzweig Hohegeiß in Richtung Braunlage. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn verliert er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW und rutscht auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen stößt er mit seinem PKW mit einem entgegenkommenden Multicar zusammen. Der PKW-Fahrer wird hierbei leicht verletzt. An seinem PKW entsteht ein wirtschaftlichen Totalschaden, am Multicar lediglich Sachschaden.

i.A. PK Vogt

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell