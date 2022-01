Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 29.01.2022

Goslar (ots)

Körperverletzung/Beleidigung - Am 28.01.22, um 12.35 Uhr, kam es in Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Str., zu einer wechselseitigen Körperverletzung/Beleidigung. Ein 32-jähriger Mann aus Goslar geriet mit einem 34-jährigem Mann aus Bad Harzburg, zunächst aufgrund einer mutmaßlichen Beleidigungen, in Streit. Zunächst wurde diese Beleidigung ebenfalls mit einer solchen erwidert. Schließlich gipfelte die Sache in eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung. Der 34-jährige schlug seinem Kontrahenten mit der flachen Hand in das Gesicht, worauf dieser sein Gegenüber eine Treppe herunterzerrte. Bei dieser Auseinandersetzung wurden beide Personen leicht verletzt. Da beide Strafantrag gegeneinander stellten, wurde gegen beide ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. I.A. Hertrampf, PHK

