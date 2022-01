Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 28.01.2022

Goslar (ots)

GS-Gewerbegebiet "Baßgeige" Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Am 27.01.2022, gegen 20.45 Uhr, betraten zwei bislang namentlich nicht bekannte Männer einen Lebensmittelmarkt in der Carl-Zeiß-Str. über den Eingang des dazugehörigen Getränkemarktes

Sie begaben sich zielgerichtet zu einer Vitrine in der Elektronikabteilung des Geschäftes, schlugen die Glasscheibe ein und entwendeten aus den Auslagen mehrere Mobiltelefone. Anschließend verließen die Männer das Geschäft sofort wieder durch den Getränkemarkt.

Die Täter führten sowohl eine Schusswaffe als auch ein Beil offen sichtbar und vermutlich in der Absicht der Beutesicherung bei sich.

Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Die Polizei bittet nun Personen, die die Täter bei der Tat bzw. der anschließenden Flucht beobachtet haben, Angaben zu einem genutzten Fahrzeug, hier evtl. einem silbernen VW Passat, machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Bad Harzburg-Göttingerode

- Einbruch in Wohnhaus

Am 27.01.2022, zwischen 16.50 - 21.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Forstgarten ein. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht, Schränke geöffnet und verschiedene Wertgegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Der Zentrale Kriminaldienst aus Goslar führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der 05321 / 3390.

GS-Jerstedt

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind - Zeugenaufruf

Am 28.01.2022, gegen 11.00 Uhr befuhr ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Goslar die Hahndorfer Str., aus Rtg. Hahndorf kommend, in Richtung Langelsheim.

Kurz hinter der Einmündung Hahndorfer Str./ Hermann-Löns-Str. stand zu diesem Zeitpunkt ein Transporter am rechten Fahrbahnrand in Rtg. Hahndorf.

Hinter diesem Fahrzeug trat plötzlich ein 6-jähriger Junge auf die Fahrbahn und wollte die Straße zügig überqueren. Der 59-jährige Fahrer des Streifenwagens konnte das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass der Junge von dem PKW erfasst wurde und auf die Straße stürzte.

Zum Glück wurde er hierbei dem ersten Anschein nach nur leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht, wobei ihn sein Vater begleitete.

Der Unfall wurde durch den Vorschriften entsprechend durch eine fremde Polizeidienststelle aufgenommen.

Der Transporter war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Goslar bittet den Fahrer/die Fahrerin, oder andere Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich als Zeuge unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

