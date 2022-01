Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27. und 28.01.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 25.01.2022 um 18:00 Uhr rangiert ein LKW im Bereich der Einmündung Auf dem Burggraben / Am Sültenbach im Seesener Ortsteil Rhüden und beschädigt dabei eine Straßenlaterne sowie ein Brückenfundament und Geländer. Es entsteht Sachschaden in einer Höhe von ca. 6000 Euro. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung zu treffen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

