Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 26.01.2022

Goslar (ots)

E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich

Am Di., 25.01.22, 16.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Salzgitter den Radweg aus Klein Döhren kommend, i.R. Liebenburg. Auf abschüssiger und regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen E-Scooter und stürzte. Mit einem RTW musste er der Klinik in Salzgitter-Bad zugeführt werden.

Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung

Am Di., 25.01.22, 17.00 Uhr, zeigte ein 31-jähriger Langelsheimer an, dass die beiden Kennzeichen "GS - JM 1214" seines Pkw in Langelsheim, Schlesier Str., entwendet wurden. Außerdem wurde ein Reifen zerstochen und der Scheibenwischerarm verbogen. Die Schadenshöhe beträgt ca 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Widerstandshandlung gegen Polizeibeamten

Am Mo., 24.01.22, 11.00 Uhr, wurde das Haus eines 57-jährigen Langelsheimers auf gerichtliche Anordnung zwangsgeräumt. Im Rahmen der erforderlichen Maßnahmen trat der Mann einem eingesetzten Polizeibeamten gegen die Brust und versuchte, die Haustür wieder zu schließen. Er konnte jedoch überwältigt werden und wurde für die Dauer der Maßnahme fixiert. Zudem erwartet ihn ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell