POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am Dienstag, den 25.01.2022, gegen 07.45 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw in Bad Harzburg durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf die Frage nach seinen Personalien gab der 43jährige zunächst einen falschen Namen an. Außerdem konnte er keinen Führerschein vorlegen, denn wie sich herausstellte ist ihm die Fahrerlaubnis bereits gerichtlich entzogen worden. Es folgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen der Angabe falscher Personalien und eines Strafverfahrens wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall am 25.01.2022, 12.55 Uhr: Ein 49jähriger Pkw-Fahrer aus Braunschweig befuhr mit seinem Citroen Jumper die Herzog-Julius-Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Ilsenburger Straße. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Polo auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Polo wiederum auf den davorstehenden parkenden Opel Corsa geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 12000,- Euro. Der Pkw Citroen und der Polo wurden abgeschleppt.

