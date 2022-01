Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 26.01.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Braunschweiger Straße in Richtung Stadtzentrum in Seesen, als er in Höhe der Hausnummer 10 den dort ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw der Geschädigten touchiert und anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit verlässt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Seitenspiegel des silbernen VW Multivans beschädigt. Zugetragen habe sich der Unfall laut der geschädigten Seesenerin am 25.01.22 in der Zeit zwischen 08:00 und 16:45 Uhr. Wer Hinweise zu dem o.a. Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar die Stempelstation "Nettequelle" in Herrhausen. Die Stempelstelle wurde samt Betonfuß aus dem Boden gerissen, über die Rasenfläche geschleift und anschließend in die Nettequelle geworfen. Wer Hinweise zu der o.a. Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

i.A. Schaper, PK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell