Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen, Pressebericht vom 25.01.2022

Goslar (ots)

22.01.2022, 13:03 Uhr, 38723 Seesen, Braunschweiger Straße.

Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Seesen führt ein Elektrokleinstfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum obwohl für dieses kein Versicherungsschutz bestand. Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

22.01.2022, 17:20 Uhr, 33729 Hahausen, Auffahrt von B82 auf B248 in Richtung Rhüden.

Der 26-jährige Verkehrsteilnehmer aus Goslar befährt die B82 aus Goslar kommend in Richtung Rhüden. Als er an der B248 abfährt um in Richtung Hahausen weiterzufahren fährt er auf einen verkehrsbedingt wartenden Verkehrsteilnehmer auf. Der wartende Verkehrsteilnehmer wird hierbei leicht verletzt. Weiterhin entsteht Sachschaden an beiden Pkw in einer geschätzten Höhe von 800EUR.

24.01.2022, 07:25 Uhr, 38723 Seesen, Bornhäsuer Straße.

Die 25-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Seesen befährt die Bornhäuserstraße von der Frankfurter Straße kommend. Auf Höhe des Friedhof Seesen kreuzt ein Kind die Fahrbahn woraufhin es zum Zusammenstoß kommt. Das Kind wird schwer Verletzt ins Klinikum verbracht. Es entsteht zudem ein geschätzter Sachschaden von 1.500EUR.

24.01.2022, 11:53 Uhr, 38723 Seesen, Bundesstraße 243 zwischen Bornhausen und Seesen.

Die 21-jährige Verkehrsteilnehmerin befährt die B243 aus Bornhausen kommend in Richtung Seesen. Hier Gerät sie mit einem Reifen auf den Grünstreifen und verliert die Kontrolle über den Pkw. Dadurch kollidiert sie mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Die Verkehrsteilnehmerin wird leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von 6.000EUR.

24.01.2022, 20:00 Uhr bis 25.01.2022, 01:15 Uhr, 38723 Seesen/Kirchberg, Tankstelle an der B243.

Unbekannte Täter versuchen im sich genannten Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zum Tankstellengebäude zu verschaffen. Durch ein verbautes Rolltor war den Tätern kein Eindringen möglich. Der entstandene Schaden wird auf 2.000EUR geschätzt.

25.01.2022, 00:10 Uhr, 38723 Seesen/Münchehof, Am Ziegenberg.

Unbekannte Täter versuchen erfolglos sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürocontainer zu verschaffen. Dies misslingt zwar jedoch entsteht ein Sachschaden von geschätzten 1.000EUR.

25.01.2022, 00:10 Uhr, 38723 Seesen/Münchehof, Zum Griesbach.

Unbekannte Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürokomplex. Hierzu schlagen sie eine Scheibe ein und hebeln das Fenster anschließend auf. Die Räumlichkeiten wurden durch die Täter augenscheinlich komplett durchsucht. Der entstandene Schaden steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

i. A. Seyfert, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell