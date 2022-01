Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.01.2022

Goslar (ots)

Bad Harzburg

-Einbruch in zwei Wohnungen

Bislang unbekannte Täter drangen am 24.01.22, zwischen 08.45 Uhr - 21.40 Uhr, zunächst gewaltsam in eine in Hochparterre gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Stadtpark ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden dürfte hier im vierstelligen Bereich liegen.

Anschließend suchten die Täter den ersten Stock des Gebäudes auf und drangen dort in eine weitere Wohnung ein. Hier fanden sie nach derzeitigem Stand jedoch kein Diebesgut und verließen anschließend das Haus in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden dürfte aber auch hier im vierstelligen Bereich liegen.

Der Zentrale Kriminaldienst in Goslar ermittelt in beiden Fällen und bittet Personen, die in dem Tatzeitraum im Bereich Am Stadtpark bzw. der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321/3390 zu melden.

GS-Baßgeige

-Zwei Zaunelemente entwendet

Bislang unbekannte Täter demontierten im Zeitraum vom 19.01.22, 19.40 Uhr - 20.01.22, 15.15 Uhr, zwei Zaunelemente der rückwärtigen Grundstückseinfriedung eines Gewerbebetriebes in der Käthe-Kruse-Str. Die Zaunelemente (Doppelstabmatten der Fa. "Legi") mit den Abmessungen 250 x 203 cm wurden mitsamt jeweils drei Abdeckkappen und Leisten entwendet. Die Polizei Goslar bitter Personen, die Hinweise auf die Täter oder das von ihnen benutzte Fahrzeug geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

GS-Jürgenohl

-Unfall zwischen zwei Radfahrern und anschließender Unfallflucht

Am 25.01.22, gegen 07.45 Uhr, kam es auf der Danziger Str. kurz vor dem Kreuzungsbereich Grauhöfer Landwehr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern.

Eine 54-jährige Goslarerin hatte zunächst mit ihrem Pedelec den o.a. Kreuzungsbereich über die Radfahrerfurt gequert, dann anschließend den Radweg der Danziger Str. in falscher Richtung benutzt.

Hier kam ihr nach kurzer Zeit etwa auf Höhe der Bushaltestelle ein mit einem dunkelgrünen Oberteil bekleideter schlanker Mann auf einem Fahrrad entgegen. Beide stießen frontal zusammen.

Da es noch dämmrig war und der Radfahrer zudem kein Licht an seinem Fahrrad eingeschaltet hatte, konnte die Radlerin keine nähere Beschreibung abgeben.

Zudem kam sie durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Der Radfahrer zückte nach dem Unfall sein Portemonnaie, warf der Geschädigten einen 50 EUR Schein zu, und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden und die Feststellung seiner Person als Unfallbeteiligter zu ermöglichen. Der Schaden an dem Fahrrad liegt bei weitem über den 50 EUR und die der erforderlichen ärztlichen Behandlung.

Die Polizei Goslar bittet neben dem unfallbeteiligten Radfahrer auch mögliche Unfallzeugen, und Personen, die sonstige Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Goslar eindringlich auf die korrekte Benutzung der vorhandenen Radwege sowie den korrekten Zustand Beleuchtung hin. Beides wird aktuell verstärkt im Rahmen der Schulwegüberwachung überprüft.

Seesen

-Gutachtergebnis zu den Fahrzeugbränden liegt vor

Die beiden am 14.01.2022, kurz nach Mitternacht, auf dem Pendlerparkplatz des Bahnhofes Seesen brennend vorgefundenen PKW sind allem Anschein nach vorsätzlich in Brand gesetzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Goslar am 14.01.22 in der unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5120746 veröffentlichten Pressemitteilung angekündigt hatte, wurden beide Fahrzeuge in dieser Woche durch einen im Auftrag der StA Braunschweig bestellten Gutachter eingehend untersucht.

Dieser stellte fest, dass ein technischer Defekt auszuschließen und mit hoher Wahrscheinlichkeit von vorsätzlicher Inbrandsetzung auszugehen ist. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Diese Pressemitteilung ergeht in Abstimmung mit der ermittlungsleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig. Weitere Anfragen werden ausschließlich durch die dortige Pressestelle beantwortet.

-Lüdke, KHK-

