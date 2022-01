Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.01.2022

Seesen

-Brand zweier PKW

Am 13.01.2022, 00.14 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf dem Bahnhofsplatz in Seesen gerufen. Auf dem dortigen Pendlerparkplatz fanden die Einsatzkräfte zwei brennende PKW vor, einen Audi A3 sowie ein Opel Astra, wobei der Audi bereits in Vollbrand stand.

In unmittelbarer Tatortnähe wurde durch die Polizei ein 18-jähriger Seesener festgestellt, bei dem sich vor Ort Verdachtsmomente ergaben, dass er mit dem Brandausbruch in ursächlichem Zusammenhang stehen könnte.

Bei dem 18-Jährigen, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen schien, wurde eine Blutentnahme und weitere strafprozessuale Maßnahmen zur Erforschung des Sachverhaltes durchgeführt. Der Tatverdächtige, der sich bislang nicht zur Sache eingelassen hat, wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die gutachterliche Untersuchung der sichergestellten Fahrzeuge wird in der kommenden Woche erfolgen, so dass verlässliche Aussagen über die Brandursache erst zum Ende der Woche getroffen werden können. Der Sachschaden liegt bei ca. 15.000 EUR.

Die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar dauern an.

Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang mögliche Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte dieser Brand nicht in Zusammenhang mit den Bränden vom 23. September 2021 stehen, wegen derer in der vergangenen Woche die Polizeiinspektion Goslar eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst hat. (Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5116010)

