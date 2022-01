Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.01.2022

Goslar (ots)

Bad Harzburg

- Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 11.01.2022, 09:00 Uhr, bis Mittwoch, 12.01.2022, 12:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Breitenberg ein.

Dort durchsuchten sie das Gebäude nach Diebesgut und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Das zuständige 2. Fachkommissariat der Polizei Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße Am Breitenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell