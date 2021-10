Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.10.21

Eschwege (ots)

Unwetter/ Sturm

Bislang ist es im Werra-Meißner-Kreis zu keinen größeren Beeinträchtigungen/ Schäden gekommen, soweit es Meldungen betrifft, die bei der Polizei eingegangen sind. Umgefallenen Baustellenbeschilderungen oder Mülltonnen sind bislang die einzigen Meldungen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am gestrigen Abend wurde ein 41-Jähriger Eschweger angehalten und kontrolliert. Dieser war um 23:22 Uhr im Bereich der ehemaligen Diskothek "Bodai" mit einem Leichtkraftrad unterwegs, als er von den Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein durchgeführter Test verlief dementsprechend positiv auf Amphetamine. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt, da er zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Diebstahl von Handy

Angezeigt wurde der Diebstahl eines Mobiltelefons der Marke "Samsung Galaxy A22", welches eine 77-jährige Eschwegerin im Keller eines Mehrfamilienhauses am Nikolaiplatz in Eschwege hat liegen gelassen. Die Tat ereignete sich am 19.10.21, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr. Der Schaden wird mit 210 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Hütte

Zwischen dem 13.10.21 und dem 20.10.21 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Waldhütte in der Gemarkung von Wanfried "Am Hollgraben" ein. Aus der Hütte wurden unterschiedlichste Gegenstände entwendet, so auch ein altes Luftgewehr, Bettwäsche, eine Taschenlampe und eine Werkzeugkiste. Mittels eines offenbar mitgebrachtes Pulver-Feuerlöschers wurden anschließend die Innenräume der Waldhütte verunreinigt. Der gesamte Schaden wird mit 650 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 21:06 Uhr befuhr gestern Abend ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode, als zwei Rehe die Bundesstraße überqueren wollten. Eines der Tiere wurde von dem Pkw erfasst, lief aber anschließend weiter. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

