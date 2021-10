Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.10.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 10:20 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Linsengericht die L 3245 von Weißenborn kommend in Richtung der L 3424. Im Einmündungsbereich beabsichtigte sie nach links in Richtung Röhrda abzubiegen, übersah aber dabei den vorfahrtsberechtigten Lkw, der in Richtung Langenhain unterwegs war und von einem 62-Jährigen aus Gerstungen gefahren wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 62-Jährige mit dem Lkw nach rechts aus, und prallte dadurch mit dem Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge fand somit nicht statt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Gegen Mauer gefahren

Um 21:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 25-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal die Hauptstraße in Meinhard-Jestädt. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dadurch mit einer Steinmauer. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Gegen Leitplanke gefahren

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf befuhr gestern Nachmittag, um 15:04 Uhr, die B 27 von Bebra kommend in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Sontra kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite eine Leitplanke. Am Fahrzeug entstand dadurch geringer Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl eines Audi

In der vergangenen Nacht wurde im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und heute Morgen 05:40 Uhr ein weißer Pkw Audi A 6 Avant in Großalmerode-Rommerode entwendet. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen "ESW-EA 44" war auf dem Parkplatz vor dem Haus in der Straße "Zum Mengelborn" am gestrigen Abend abgeschlossen geparkt worden. Der Schaden wird mit 25.000 EUR angegeben. Eine bundesweite Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Im Nachgang zu der gestrigen Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an mehreren Garagen wurden zwischenzeitlich weitere Schmierereien auf der Rückseite einer Garage eines Reiseunternehmens im Bornemannweg in Witzenhausen festgestellt. Dort wurden ebenfalls obszöne Schriftzüge mit schwarzer Farbe aufgebracht. In der Walburger Straße wurden die beiden Bushaltestellen zwischen der dortigen Aral-Tankstelle und der Straße "Am Stieg" in gleicher Art und Weise mit schwarzer Farbe beschädigt. Um Hinweise bittet die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

