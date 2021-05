Polizei Mettmann

POL-ME: Jubiläumsplatz: 46-Jähriger ausgeraubt - Mettmann - 2105074

Mettmann (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (14. Mai 2021) haben zwei bislang noch unbekannte Täter einen 46 Jahre alten Mettmanner auf dem Jubiläumsplatz in Mettmann ausgeraubt und leicht verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen und laut eigenen Aussagen war der 46-jährige Mettmanner gegen 12:40 Uhr zu einer Sparkasse am Jubiläumsplatz gegangen, um dort Geld abzuheben. Als er kurz darauf das Geldinstitut wieder verließ, soll er dann von zwei etwa 20 bis 30 Jahre alten Männern angesprochen worden sein. Einer der beiden schüttete dem Mann Wasser ins Gesicht, kurz darauf sollen beide den Mettmanner zu Boden geschubst und durchsucht haben. Dabei wurde der 46-Jährige leicht im Gesicht verletzt.

Die Täter entwendeten die Geldbörse sowie das Smartphone des Mannes und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mettmanner alarmierte später die Polizei, welche jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte der Geschädigte keine näheren Angaben zu den beiden Räubern machen, außer dass sie fließend Hochdeutsch gesprochen haben sollen.

Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Dazu fragt die Polizei:

Wer hat am Freitagmittag (14. Mai 2021) gegen 12:45 Uhr den in Rede stehenden Überfall beobachtet oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell