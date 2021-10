Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.10.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Zurücksetzen

Um 11:35 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 65-Jähriger aus Homberg/ Efze mit einem Lkw die B 27 von Sontra kommend in nördliche Richtung. Am "Hoheneicher Rondell" musste er mit dem Lkw an der rotzeigenden Ampel anhalten, fuhr dabei aber zu weit über die Haltelinie, worauf er den Lkw zurücksetzte. Dabei übersah er den hinter dem Lkw stehenden Pkw, der von einem 38-Jährigen aus Friedland gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Unfall zwischen Fahrrad und Pkw

Um 15:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 25-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Fahrrad die Weberstraße in Bad Sooden-Allendorf in Richtung der Straße "Am Plan". Im Kreuzungsbereich zur Hohlgasse war ein Pkw verbotswidrig geparkt (Abstand), wodurch der 25-Jährige einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw zu spät bemerkte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege. Um 16:51 Uhr parkte ein blauer Mercedes mit Berliner-Kennzeichen rückwärts aus und streifte dabei einen geparkten Pkw Mazda. Der Fahrer stieg daraufhin aus, schaute sich die Unfallspuren an, stieg wieder ein und fuhr davon. Der Fahrer soll ca. 70-80 Jahre alt sein, graues lichtes Haar und Brillenträger. Er trug bei dem Unfall eine schwarze Jacke. Auf dem Beifahrersitz saß zum Unfallzeitpunkt eine Dame in etwa gleichen Alters wie der Fahrer. An dem Mazda war ein Schaden an der Stoßstange zu verzeichnen, der auf ca. 500 EUR geschätzt wird. Hinweise: 05652/9279430

Wildunfall

12.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall am gestrigen Morgen. Um 08:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die L 3339 zwischen Kammerbach und Bad Sooden-Allendorf. Dabei kam es vermutlich zum Zusammenstoß mit einer Hirschkuh, die anschließend nach rechts in den angrenzenden Wald lief. Am Pkw zerplatzte durch den Aufprall die Frontscheibe, weiterhin wurden Motorhaube, Kotflügel und Beifahrertür beschädigt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 14:00 Uhr wurde gestern Nachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 39-Jähriger aus Coburg in der Gemarkung von Wehretal (Parkplatz Hoheneiche) angehalten und kontrolliert. Dabei entstand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von illegalen Drogen unterwegs war. Weiterhin wurde noch eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden. Wie sich dann bei der weiteren Überprüfung herausstellte, war der 39-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass nun mehrere Anzeigen den 39-Jährigen erwarten.

Einbruch in Kindergarten

Zwischen 19:30 Uhr am gestrigen Abend und heute Morgen, 07:00 Uhr wurde in die Kindertagesstätte "Am Plessefelsen" in der Ringstraße in Wanfried eingebrochen. Unbekannte warfen zunächst mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein, um so in das Gebäude einzudringen. Aufgrund einer verschlossenen Tür begab man sich offensichtlich wieder nach draußen, um dann eine weitere Fensterscheibe einzuwerfen. Im Gebäude beschädigte man dann noch zwei weitere Türen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Kanaldeckeln

Zwischen dem 15.10.21, 14:00 Uhr und dem 18.10.21, 07:30 Uhr wurden im Neubaugebiet "Höhenweg" in Eschwege drei Schachtdeckel durch Unbekannte herausgehoben und anschließend entwendet. Über die Schachtöffnungen wurden durch die Täter anschließend Paletten gelegt. Der Schaden beträgt 1350 EUR. Hinweise: 056519250

Sachbeschädigung im Kleingartengelände

Zwischen dem 14.10.21 und dem 18.10.21, 15:00 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück des Kleingartenvereins "Werdchen" in Eschwege. Nach dem widerrechtlichen Betreten des Grundstücks, wurde dort Vandalismus betrieben. So haben der oder die Täter einen Gartentisch, ein Gemälde, die Tischdecke, drei Blumenkübel, ein Radio, eine Deko-Schubkarre und eine Wetterstation zerstört. Weiterhin wurden mehrere Tomatenpflanzen herausgerissen und die Hecke auf einer Breite von ca. einem Meter beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 19:49 Uhr befuhr gestern Abend ein 45-jähriger aus Südeichsfeld mit einem Sattelzug die B 7 zwischen Röhrda und Datterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich ein Teil der Stoßstange und schleuderte gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 33-Jährigen aus Herleshausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Wenden

Um 06:20 Uhr befuhr heute Morgen ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Lahnstein die Sälzer Straße in Hessisch Lichtenau. In Höhe der Friedensstraße beschloss der 51-Jährige mit dem Lkw um die dortige Verkehrsinsel herum zu wenden. Dabei wurden zwei dort aufgestellte Poller umgefahren und zerstört. Sachschaden: 400 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Morgen eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege, die auf der B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg unterwegs war. Der Fuchs wurde dabei tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

In den gestrigen Abend- oder Nachtstunden wurden in Witzenhausen in der Straße "Am Eschenbornrasen" mehrere Garagentore mit obszönen Ausdrücken und Bildern von Geschlechtsteilen verunstaltet. Insgesamt sind sechs Garagen eines Autohauses betroffen die überwiegend in roter und teilweise in schwarzer Farbe auf einer Gesamtbreite von 16 Metern beschmiert wurden. Bei Anzeigenaufnahme wurden weitere Schmierereien im dortigen Umfeld festgestellt, diesbezügliche Ermittlungen dauern noch an. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell