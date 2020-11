Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10 Gemarkung Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit Verletzten

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 13:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 10 in Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes AMG hielt kurzfristig auf der Sperrfläche in Höhe der Ausfahrt auf die A81 und fuhr von dort auf die B10 in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz auf. Hierbei übersah er den auf der Durchgangsfahrbahn aus Stuttgart heranfahrenden BMW X3, welcher von einer 54-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und mussten mit zwei hinzugerufenen Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn mehrfach kurzfristig gesperrt werden.

