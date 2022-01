Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 13.01.2022

Einbruch in das Freizeitzentrum Harlingerode

Vom Dienstag, den 11.01.2022, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, den 12.01.2022, 09.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Freizeitzentrum in Harlingerode gewaltsam ein. Der oder die Täter entwendeten anschließend einen "JBL Musikautomat". Durch den Einbruchdiebstahl ist der Stadt Bad Harzburg ein geschätzter Schaden von insgesamt 1000,- EUR entstanden. Mögliche Zeugen melden sich bitte beim PK Bad Harzburg unter der bekannten Telefonnummer.

Festnahme nach Verdacht des Bandendiebstahls

Zu einem Diebstahl bei einem Bad Harzburger Discounter in der Dr.Heinrich-Jasper-Straße, kam es am 12.01.2022, um 11.45 Uhr. Dort entwendeten mindestens 2 männliche Täter, mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, Tabakwaren in einem Wert von ca. 100,-EUR. Im Zuge des polizeilichen Einschreitens kam zur Festnahme eines Täters. Erkennungsdienstliche Maßnahmen und strafrechtliche Ermittlungen wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig eingeleitet. Die Fahndung nach dem zweiten Täter und einem möglichen, von den Tätern mitgeführten PKW, verlief bisher ohne weitere Anhaltspunkte. Mögliche Zeugen, zur Ergänzung der bisherigen Ermittlungen, melden sich mit diesem Hintergrund bitte beim PK Bad Harzburg unter der bekannten Telefonnummer.

