Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

B 293/ Gemmingen: Auto überschlagen

Ein VW Lupo landete nach einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Gemmingen auf dem Dach. Eine 20-Jährige wollte gegen 16.45 Uhr an der Einmündung Stebbach auf die Bundesstraße 293 abbiegen und übersah dabei wohl den dort bereits fahrenden VW eines 55-Jährigen. Durch den Aufprall überschlug sich der BMW und kam schließlich in einer angrenzenden Böschung zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Heilbronn: Farbschmierer in Sontheim aktiv

Unbekannte "Graffiti-Künstler" betätigten sich am Wochenende unerlaubt auf einem Grundstück in Heilbronn-Sontheim. Der oder die Täter besprühten zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmittag eine Grundstücksbegrenzung, die an die Heinrich-Hertz-Straße grenzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heilbronn-Sontheim unter der Telefonnummer 07131 253093 entgegen.

Neckarsulm: Über rot gefahren & Unfall gebaut

Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Neckarsulmer Austraße. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 16.30 Uhr in seinem BMW auf der Landesstraße 1100 von Obereisesheim in Richtung Heilbronn. An der Kreuzung zur Austraße bemerkte der Mann vermutlich nicht, dass die Ampel für ihn rot zeigte und fuhr in den Einmündungsbereich. Zeitgleich bogen eine 57-Jährige in ihrem Ford und ein 61-Jähriger mit seinem Wohnmobil bei grün zeigender Ampel von der Austraße in die L1100 ein. Der BMW prallte daraufhin zunächst gegen den Ford, von dem er abgewiesen und gegen das Wohnmobil geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Neckarsulm: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Drei Personen wurden am Montagnachmittag nach einem Unfall bei Neckarsulm von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Eine 32-Jährige fuhr gegen 16 Uhr in ihrem Skoda auf der Kreisstraße 2000 von Bad Friedrichshall in Richtung Neckarsulm. Auf Höhe des Abzweigs Hasenmühle musste die Frau ihren Wagen verkehrsbedingt anhalten. Der hinterherfahrende Lenker eines Renaults erkannte das haltende Auto wohl zu spät und fuhr dem Skoda hinten auf. Dabei erlitten sowohl die Skoda-Fahrerin und ihre 2-jährige Tochter, als auch der 29 Jahre alte Fahrer des Renaults leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell