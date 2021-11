Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Hoher Schaden durch Unfall

Der 39-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Dienstagabend die Lindenstraße in Kupferzell-Westernach. Beim Auffahren auf die Bundesstraße 19 in Richtung Kupferzell stieß er gegen 19.30 Uhr mit dem Mercedes eines 80-Jährigen zusammen. Dieser fuhr auf der Bundesstraße von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Kupferzell. Durch den Zusammenstoß wurde der Sattelauflieger und die Pkw-Front beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Öhringen: Rettung durch Erste Hilfe

Ein 55-Jähriger rettete am Dienstagnachmittag in Öhringen einen anderen Mann. Der Helfer fuhr gegen 16 Uhr im Bereich der Mark-Aurel-Alle, wo er sah, dass ein 47-Jähriger auf dem dortigen Fußweg hingefallen war. Der 55-Jähriger reagierte sofort und brachte den Gestürzten in die stabile Seitenlage. Wäre diese Hilfe nicht so schnell erfolgt, hätte es eventuell zu einer lebensbedrohlichen Lage kommen können. Durch die hinzugerufene Notärztin wurde der 47-Jährige untersucht und in ein Krankenhaus gebracht.

