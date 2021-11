Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Einbruchsversuch in Geschäftsraum

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Montag in ein Geschäftshaus in Bad Mergentheim einzubrechen. Zwischen Sonntag, 18.45 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude in der Straße "Wildpark". Dort versuchten sie einen Tresor aufzuflexen. Dies mislang, weshalb die Personen unerkannt und ohne Beute flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Lauda-Königshofen: Pkw-Lenker gefährdet und beleidigt - Zeugen gesucht

Ein 40-jähriger KIA-Fahrer war am Montagvormittag zwischen Lauda und Gerlachsheim unterwegs, als er von einem anderen Fahrer mit dessen Fahrzeug überholt wurde. Im dortigen Überholverbot fuhr der Unbekannte mit seinem Auto am KIA vorbei und schnitt diesen. Währenddessen zeigte der Fahrer dem 40-Jährigen den Mittelfinger. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

A81/ Lauda-Königshofen: Viel zu flott auf der Autobahn

Mit 77 Kilometer pro Stunde mehr auf dem Tacho als eigentlich erlaubt, sicherte sich ein 48-Jähriger am Montagvormittag den Titel des Tagesschnellsten. Der Mann fuhr gegen 10.30 Uhr auf der Autobahn 81 in Richtung Heilbronn, als er auf Höhe von Lauda-Königshofen in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet. Der Mann muss nun mit einem mehrmonatigen Fahrverbot, Punkten im Fahreignungsregister und einer Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell