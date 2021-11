Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Samstag in Öhringen ein Fahrrad von einem Ausstellungsgelände in der Haller Straße.Bei dem Rad handelte es sich um ein gebrauchtes, schwarzes Herrenfahrrad der Marke Koga Myata. Zeugenhinweise können dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 mitgeteilt werden.

Künzelsau: Haus beschädigt und weitergefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag die Regenrinne einer Scheune in der Künzelsauer Deubergstraße. Zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr fuhr der Lenker oder die Lenkerin des unbekannten Fahrzeugs die Straße bergaufwärts. Dabei kam das Gefährt wohl zu weit nach links, streifte im Vorbeifahren an der Scheune entlang und beschädigte die Regenrinne. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

