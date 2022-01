Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Dreistündige Sperrung der BAB 24 wegen Brand eines PKW

Zarrentin/ Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 bei Zarrentin ist am späten Samstagnachmittag ein PKW komplett ausgebrannt. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von über 60.000 Euro. Nach Angaben des Fahrers, der unverletzt blieb, wurde ihm zunächst eine technische Störung im Display des Fahrzeuges angezeigt, worauf er das Auto auf der Standspur zum Stehen brachte. Kurz darauf sei der PKW in Brand geraten. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz und löschte das brennende Auto. Die anschließende Bergung gestaltete sich aufwendig, da es sich um ein Hybrid-Fahrzeug mit speziellen Elektro-Komponenten und einem Elektroantrieb handelte. Der PKW musste mit Hilfe eines Spezialcontainers geborgen werden. Aus diesem Grund mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Hamburg für ca. drei Stunden voll gesperrt werden.

