Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B 83 bei Grebenstein

Kassel (ots)

Bundesstraße 83 / Grebenstein (Landkreis Kassel): Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 83 bei Grebenstein sind am gestrigen Dienstagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war es gegen 22:50 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen war ein 44-Jähriger aus Hofgeismar mit seinem VW Polo von Kassel kommend in Richtung Hofgeismar unterwegs. Etwa 500 Meter hinter dem Grebensteiner Stadtteil Burguffeln war er aus noch ungeklärter Ursache offenbar in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 35-Jährigen aus Hann. Münden zusammengestoßen. Dabei zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu, wobei für den 35-Jährigen nach erster Einschätzung der Rettungskräfte Lebensgefahr bestehen soll. Beide Verletzte wurden mit Rettungswagen anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingebunden und zur Unfallstelle bestellt. Bei dem 44-jährigen Fahrer ließen die Beamten im Krankenhaus zudem eine Blutprobe entnehmen, da bei ihm der Anfangsverdacht auf eine Alkoholisierung bestand. Die beiden Unfallfahrzeuge, an denen jeweils ein Totalschaden von ca. 10.000 Euro entstanden war, wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Aufgrund des Unfalls und zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die B 83 in beide Richtung bis etwa 4:30 Uhr voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell