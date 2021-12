Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Bekleidungsgeschäft: Ertapptes Pärchen ergreift die Flucht; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Nacht zum heutigen Dienstag brach ein bislang unbekanntes Pärchen in ein Bekleidungsgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Dabei wurden die Einbrecher von einem Passanten ertappt, noch bevor sie in den Laden einsteigen konnten. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht ohne Beute. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Zeugenhinweise.

Der Einbruch in das Geschäft nahe der Friedrich-Engels-Straße ereignete sich gegen 4:30 Uhr. Zu dieser Zeit hatten die beiden Täter mit unbekanntem Werkzeug versucht, die Eingangstür des Ladens aufzuhebeln, wodurch die Glasscheibe zerbrach. Der zufällig vorbeikommende Passant hatte Scheibenklirren gehört und kurz darauf das verdächtige Pärchen vor dem Geschäft hantieren sehen. Als die Einbrecher den Zeugen erblickten, ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und liefen auf der Friedrich-Ebert-Straße davon. Nachdem sie nach links in die Karthäuserstraße in Richtung Kölnische Straße abgebogen waren, verlor er den Mann und die Frau, die beide komplett schwarz gekleidet waren, aus den Augen. Die nach Mitteilung des Zeugen sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg. Der durch die Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

