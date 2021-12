Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Schreinerei

Issum-Sevelen (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Dienstagmorgen (2. Dezember 2021) sind unbekannte Täter in eine Schreinerei an der Vorster Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Tür zu der Werkstatt auf und entwendeten mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Makita-Akkus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs

