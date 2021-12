Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - E-Scooter mit Versicherungskennzeichen 869 WAC gestohlen

Kleve (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2. Dezember 2021) haben unbekannte Täter einen grauen E-Scooter entwendet, der am Fahrradständer eines Hauses an der Briener Straße abgestellt war. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Segway war mit einem Spiralkabelschloss an dem Fahrradständer befestigt und trägt das Versicherungskennzeichen 869WAC. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des E-Scooters bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (cs)

