Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Flucht nach Unfall

12-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Mittwochmorgen (1. Dezember 2021) gegen kurz vor 8:00 Uhr war ein 12-Jähriger aus Kleve mit seinem Fahrrad auf der Hagsche[n] Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Hagsche Straße / Hagsche Poort / Nassauermauer kam laut Aussage des Kindes von links aus der Straße Hagsche Poort ein schwarzer PKW, der zunächst abbremste. Auch der vorfahrtsberechtigte Junge wurde langsamer, wollte dann aber weiterfahren. Gleichzeitig fuhr nach Angaben des Kindes auch der PKW wieder an, es kam zum Zusammenstoß. Der Junge fuhr mit seinem Rad gegen den hinteren Teil des Wagens, stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto habe kurz angehalten, sei dann aber in Richtung Nassauermauer weitergefahren. Es soll sich um einen schwarzen Audi gehandelt haben. Das Kind gibt an, dass ihm mehrere unbekannte Passanten geholfen haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell