POL-COE: Olfen, Von-Vincke-Straße/Einbrecher scheitern - Zeugen gesucht

In Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten an der Von-Vincke-Straße sucht die Polizei Lüdinghausen nach Zeugen. Am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Freitag (9.4.) 16 Uhr bis zum Montag 7 Uhr, versuchten Unbekannte eine rückwärtig gelegene Tür zum Kindergarten aufzubeheln. Der Versuch misslang und die Unbekannten gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

