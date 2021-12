Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Versuchter Einbruch

Täter hebeln an Terrassentür

Geldern-Veert (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (1. Dezember 2021) zwischen 07:00 und 19:15 Uhr versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Heytgraben aufzuhebeln. Sie bleiben jedoch erfolglos und flüchteten ohne Beute. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

